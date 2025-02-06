美財長貝森特︰特朗普無呼籲聯儲局減息　10年國債息率為關注重點

《彭博》報道，美國財政部長斯科特·貝森特表示，特朗普政府在降低借貸成本方面重點關注的是10年期美國國債孳息率，而不是聯儲局的基準短期利率。



「他和我關注的是10年期美國國債」貝森特周三接受Fox Business訪問時，被問及總統特朗普是否希望降低利率時表示，「他沒有呼籲聯儲局降低利率​。​」

美國財長貝森特（Scott Bessent）。（Reuters）

擴大能源供應助壓通脹

貝森特重申了他的觀點，即通過擴大能源供應，可以降低通脹。就美國工薪階層而言，「能源對他們來說是衡量長期通脹預期的最可靠指標之一」他說。

「所以，如果我們能讓汽油和取暖油價格回落，那麼這些消費者不僅能省錢，他們對未來的樂觀態度也將」幫助他們從近幾年的高通脹中恢復過來。

這位前對沖基金經理還表示，關於聯儲局，「從現在開始我只會談他們做了什麼，而不是我認為他們應該做什麼」。他說聯儲局大幅降息後，10年期美債孳息率攀升，他指的是聯儲會主席鮑威爾及其同僚在去年9月降息50個基點。

美國聯儲局。（資料圖片）

聯儲局的短期基準利率是貨幣市場的重要參考，而10年期美債孳息率則是30年期抵押貸款利率和其他關鍵借貸利率的基準。

上周聯儲局按兵不動後，特朗普在社交媒體發帖抨擊聯儲局未能阻止其造成的物價飆升問題。但他沒有像第一個任期內那樣，不時施壓聯儲局採取政策行動。

重申333計劃

貝森特說，特朗普認為如果能源價格能夠下降，政府力推的減稅措施能夠實施，對經濟的監管能夠放鬆，那麼「利率問題會自行解決，美元問題也會自行解決」。

貝森特重申了他的「3-3-3」經濟政策口號﹕把財政赤字佔GDP的比例從近年來的6%以上降至3%，把石油日產量提高到300萬桶，把經濟成長率維持在3%。

「現在我坐在這個位子上，我比以往任何時候都更相信它」貝森特談到3-3-3計劃時說。他補充道，雖然在前總統拜登領導下，政府支出推動了經濟擴張，但新政府團隊的目標是要在資本支出和製造業崗位從海外回歸的合力推動下，實現私營部門主導的成長。

美國華盛頓白宮。（白宮網站）

被問及馬斯克的政府效率部涉及到財政部的工作及其對財政部關鍵支付系統的訪問權限時，貝森特重申了財政部本周早些時候傳達的信息﹕這些個人不能決定減少任何付款。

「在財政部，我們的支付系統不會被動」他強調。「我們正在進行一項研究。看看能否加強問責制、提高準確性和可追溯性，確保資金流向該去的地方」他說。