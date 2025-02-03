同日兩度與特朗普通電話　杜魯多：美加互擱加徵關稅至少30天

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月1日簽署行政命令，對從加拿大、墨西哥及中國進口商品加徵關稅。他3日與與墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話後達成協議，雙方互向對方暫停一個月實施關稅。



特朗普同日亦兩度與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通話， 杜魯多在第二次通話後公布，兩國就邊境安全、打擊幫派及芬太尼等問題達成合作共識，雙方將暫停加徵關稅至少30天。特朗普其後表示，對這一初展「非常滿意」。



杜魯多2月1日表示，加拿大和美國應該合作，而不是透過關稅懲罰加國民眾。（Reuters）

加國允加強邊境安全 與美合作打擊幫派及芬太尼

杜魯多表示，作為暫擱關稅的交換條件，加拿大將加強投資邊境安全，成立兩國聯合打擊有組織犯罪、芬太尼和洗黑錢的部隊，並任命「芬太尼沙皇」（Fentanyl Czar），及跟隨美國將犯罪組織列為恐怖分子。此外，他也簽署了有關打擊有組織犯罪和芬太尼的新情報指令，及將投入2億美元支援。

特朗普其後表示，對此進展「非常滿意」，稱加拿大同意確保邊境安全，並以杜絕芬太尼等致命毒品禍害為目標。特朗普重申，這些毒品流入我國，造成數十萬美國人死亡，並摧毀了全國各地的家庭和社區。

根據特朗普的行政命令，對加拿大商品加徵25%關稅，原定於2月4日生效。加拿大此前宣布，會向美國貨品徵收25%的報復關稅。第一輪貨品清單總值300億加元，包括蔬果、酒、奶類產品、服裝及廁紙；並在21天內向1,250億加元的美國產品徵稅，即產品總額達1,550 億加元。

特朗普2月3日曾在Truth Social稱：「加拿大甚至不允許美國銀行在那裏開設或開展業務。這是怎麼回事？這樣的事情很多，但這也是一場毒品戰爭，美國有數十萬人死於從墨西哥和加拿大邊境湧入的毒品。」