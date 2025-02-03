特朗普：與墨西哥總統達協議　立即暫停對墨關稅措施一個月

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月1日簽署行政命令，對從加拿大、墨西哥及中國進口商品加徵關稅。墨西哥也宣布將採取關稅措施反擊，但並未透露細節，令外界憂慮將觸發貿易戰。該行政命令預定2月4日正式生效。



特朗普2月3日宣布，已與墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）通電話，雙方達成協議，美國立即暫停對墨西哥加徵25%關稅的措施一個月。欣鮑姆也宣布，在與特朗普總統通話後，墨西哥也暫停對美國加徵關稅一個月。特朗普稱，同日也會與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）再次通話。



2025年1月21日，墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）參觀位於墨西哥城的國家宮殿。（Reuters）

墨派國民警衛隊萬人部署邊境 美阻截槍枝流出

特朗普指出，達成今次協議的基礎，在於墨西哥同意派遣10,000名國民警衛隊成員，於接壤美國邊境部署，以阻止非法毒品、尤其是芬太尼流入美國。欣鮑姆則稱，協議也包括美國承諾，致力阻止大殺傷力槍械從美國流入墨西哥。

兩國將利用一個月談判 特朗普冀與欣鮑姆參加

特朗普表示，兩國將利用一個月的暫停階段，進一步進行談判。他期待與欣鮑姆一同參加談判，努力達成兩國之間的協議。欣鮑姆也表示，雙方有一個月的時間來努力說服彼此，這是最好的前進方式。

路透社報道，受關稅陰霾影響，墨西哥披索兌美元匯率下跌逾 1%，但在協議消息公布後，墨西哥披索走勢逆轉，轉為上漲。

關稅/美墨關係：圖為2025年1月31日無人機拍攝的畫面，顯示大量貨車在墨西哥邊境城市華雷斯市（Ciudad Juarez）排隊，等候進入美國。（Reuters）

欣鮑姆前一天曾稱，美國存在嚴重的芬太尼成癮問題，但關稅無助解決此問題，稱關稅將令人民遭受物價上漲打擊，雙方應該對話而非對抗，墨西哥是被迫作出回應。

特朗普同日在網上發帖稱，關稅措施或給美國人民帶來「一些痛苦」，但長遠會帶來回報，將為美國帶來黃金時代，「我們會讓美國再次偉大，這一切都值得付出的代價」 。