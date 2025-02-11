美股｜道指收市升167點　納指漲0.98%　 阿里巴巴飆逾7.5%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布將對進口鋼鋁加徵關稅，帶動鋼鐵股飆升。加上AI晶片龍頭Nvidia等科技股上揚，美股周一（2月10日）造好，道指至收市升167點，納指漲0.98%。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，一名交易員戴上支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

中概股指數收漲2.61% 恒指夜期高水54點

道指收市報44,470.41點，升167.01點或0.38%；納指收報19,714.27點，升190.87點或0.98%。標普500指數收報6,066.44點，升40.45點或0.67%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲2.61%。其中，阿里巴巴漲7.55%。恒指夜市期指收報21,576點，升9點，較恒指收市21,521點，高水54點，成交17,599張。

2023年2月4日，參觀者在中國北京的Tesla陳列室內查看一輛特斯拉Model 3。（Reuters）

Tesla跌3% Nvidia升逾2.8%

AI晶片龍頭Nvidia股價漲2.87%，每股收報133.57美元。晶片股博通（Broadcom）也升4.52%。

其他大型股中，Amazon升1.74%，微軟漲0.60%、蘋果升0.12%。Tesla股價則跌3.01％，此前有報道指由富豪馬斯克（Elon Musk）牽頭的投資財團，將出價974億美元以取得OpenAI控制權。

圖為2016年4月22日，美國加州洛杉磯的麥當勞（McDonald's）標誌。（Reuters）

美鋼漲4.79% 麥當勞漲4.8%

先前日本內閣官房長官表示，新日鐵（Nippon Steel）考慮對收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）的計劃做出大膽修改，美國鋼鐵公司股價漲4.79%。其他鋼鐵製造商股價也大幅上漲，Cleveland-Cliffs漲17.93%，Nucor漲5.58%。

另外，麥當勞上季全球同店銷售增長勝預期，股價漲4.80%，為升幅最大道指成份股。