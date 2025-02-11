馬斯克砸7600億收購OpenAI　CEO婉拒暗諷：那我用760億買Twitter

美國頂級富豪馬斯克Elon Musk，擬組織財團收購人工智能AI領域的勁敵，即ChatGPT母企OpenAI，作價高達974億美元，折合約7597億港元。而此前據市場估算，經過多輪融資後的OpenAI，估值應高達3000億美元，即超過2.3萬億港元。



而OpenAI的行政總裁Sam Altman，則於社交媒體X（前稱Twitter）回應稱，「no thank you」，明確予以拒絕。其甚至暗反諷稱，「如果你願意的話，我用97.4億美元買你的Twitter還差不多」，開價相當於只有前述的十分之一。



馬斯克旗下初創xAI 或與OpenAI合併

美媒引述馬斯克律師Marc Toberoff指，這筆價值974億美元的交易，已於周一提交給OpenAI董事會。且今次收購，由馬斯克自己的AI初創公司xAI提供支持，並可能會在交易完成後與OpenAI合併。

馬斯克指出，應該讓OpenAI回歸其最初的開源和安全導向，二者恩怨糾葛不斷，其甚至曾控告OpenAI，稱OpenAI的創始人最初與他接洽，希望資助一個造福人類的非營利組織，但現在這個組織的重點是賺錢。

OpenAI目前正試圖從非營利實體轉型為營利性實體，據稱這是為了獲得開發最好的AI模型所需的資金。