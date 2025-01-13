歐洲最大養老基金去年第3季沽清Tesla　因反對馬斯克天價薪酬方案

歐洲最大養老基金ABP在去年第三季度出售了其持有的Tesla股份，價值約5.71億歐元（5.85億美元）股份，部分原因是不同意行政總裁馬斯克的薪酬方案。



ABP發言人周日表示，馬斯克的薪酬方案「有問題」。該基金在決定出售其股份時還考慮了成本、回報和負責任的投資要求。

馬斯克股權薪酬方案達到560億美元

荷蘭《每日金融報》最先報道了這一消息，該報還將惡劣的工作條件列為ABP放棄特斯拉的原因之一。上個月，馬斯克創紀錄的特斯拉薪酬方案再次被美國特拉華州法官否決，該股票期權方案最初價值26億美元，在法官否決該方案時飆升至560億美元。去年6月，ABP投票反對該薪酬方案，稱其「有爭議且異常高」。