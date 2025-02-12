美股｜鮑威爾重申不急於減息　道指跌幅收窄

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）周二（2月11日）在國會重申，他對美國經濟持樂觀態度，聯儲局並不急於再次減息。至於總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策，鮑威爾拒絕評論，但指聯儲局「能夠良好應對面臨的風險和不確定性」。。在其發言期間，美股跌幅有所收窄，道指從早段曾跌逾百點，至最新倒升逾30點。



圖為2024年9月18日，美國紐約證券交易所(NYSE)交易大廳的螢幕上，顯示聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）舉行新聞發布會。（Reuters）

截至本港凌晨0時03分，道指報44,505點，升34點或0.08%；納指最新報19,705點，跌8點或0.04%；標普500指數報6,066點，升0.36點或0.01%。

鮑威爾出席參議院銀行委員會的聽證會，面對參議員敦促加快降低利率步伐。鮑威爾重申，鑑於美國經濟目前「總體強勁」，失業率一直保持穩定，且通脹率仍高於2%的目標，因此沒有必要急於調整政策立場。他強調，聯儲局理解過快或過多地調整，可能會阻礙下調通脹的進展，局方會時刻關注風險。

油價漲逾1%

油價上升。紐約原油期貨現時每桶報73.26美元，升0.94美元或1.30%；倫敦布蘭特期油報76.88美元，漲1.01美元或1.33%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報97,027.90 美元、24小時內跌0.34%。