英媒︰ 普華永道中國66名合夥人退出　公司指部份合夥人已退休

四大會計事務所之一的羅兵咸永道（PwC，內地稱普華永道）因捲入恒大（3333）財務造假事件，去年遭中國官方罰款合共4.41億元人民幣及暫停經營業務6個月後，據報近月有數十名中國合夥人退出。



據英國傳媒引述普華永道中國實體於去年12月和今年1月向財政部註冊會計師資料庫披露，有66人已不再是該行的合夥人，但目前尚不清楚他們是否已離開公司。根據內地法規，合夥人加入或退出合夥企業都需要作出披露。

另一份登記冊則顯示，截至周二，普華永道中國共有277名註冊股權合夥人，其中包括65名離職合夥人，意味股權合夥人人數減少了20%以上。

普華永道據報近月有66名合夥人退出。(路透社)

稱部份合夥人已退休

報道提到，這次披露的內容凸顯了普華永道在應對監管審查後果時所承受的壓力，裁員人數遠高於競爭對手德勤、安永和畢馬威，而上述3家公司去年均報告合夥人離職人數為個位數。

普華永道中國發言人則表示，「過去幾個月，普華永道中國一直在重塑業務」，而在這個過程中，部份合夥人已經從公司退休了。至於不再擔任合夥人的包括普華永道亞太區及中國區前主席趙柏基、普華永道中國前財務首席 Gavin Chui、駐北京的國營企業客戶合夥人Jim Chen；以及先前領導中國北方審計部門的Bur Chan。