美股｜道指收市跌225點　阿里巴巴漲近5%

美國反映通脹的1月份CPI高於預期，令市場對聯儲局短期不減息的憂慮增加。美股周三（2月12日）個別發展，道指曾跌489點，收市縮窄至跌225點。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲2.73% 恒指夜期高水214點

道指收市報44,368.56點，跌225.09點或0.50%；納指收報19,649.95點，升6.09點或0.03%；標普500指數收報6,051.97點，跌16.53點或0.27%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲2.73%。其中，阿里巴巴漲4.89%，每股收報118.30美元，創2022年7月以來新高。恒指夜市期指收報22,072點，升208點，較恒指收市21,857點，高水214點，成交26,701張。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

Tesla反彈逾2% Nvidia及Amazon跌逾1% CVS飆近15%

Tesla繼前一天跌逾6%後，周三反彈2.44%；蘋果股價漲1.83%。AI晶片龍頭Nvidia則跌1.25%、Amazon跌1.65%。

召車平台Lyft預期本季預訂量低於市場預測，股價跌7.92%。其最大競爭對手UBER則升3.12%。

醫療保健集團CVS Health第四季度利潤超過預期，股價漲14.98%。外賣平台DoorDash季度收入和總訂單量均超過預測，股價漲4.04%。