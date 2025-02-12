美股｜道指收市升123點　納指跌0.36%　 Tesla跌逾6%

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）周二（2月11日）重申不急於減息，美股個別發展。道指先跌後回升，至收市漲123點、納指則跌0.36%。其中，在富豪馬斯克（Elon Musk）提出以超過970億美元收購OpenAI後，Tesla股價周二曾跌逾7%，至收市縮窄至跌6.34%。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌1.66% 恒指夜期高水256點

道指收市報44,593.65點，升123.24點或0.28%；納指收報19,643.86點，跌70.41點或0.26%；標普500指數收報6,068.50點，升2.06點或0.03%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌1.66%。其中，阿里巴巴漲1.30%。恒指夜市期指收報21,551點，升209點，較恒指收市21,294點，高水256點，成交19,062張。

圖為2025年1月29日，法國巴黎一家超市的貨架上擺放著可口可樂（Coca-Cola）。（Reuters）

可口可樂升4.75% 蘋果升逾2%

可口可樂（Coca-cola）第四季營收超過市場預期，股價漲4.75%，為升幅最大道指成份股。

蘋果股價亦漲2.18%，有消息指該公司正在與阿里巴巴合作，為中國的iPhone用戶開發AI功能。

除Tesla外，多隻大型股小幅下跌。AI晶片龍頭Nvidia股價跌0.58%、微軟跌0.19%、Amazon跌0.16%。

另外，工業材料製造商杜邦（DuPont de Nemours）漲6.81%，該公司稱因電子產品需求強勁，上調2025年度盈利預測。