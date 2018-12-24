港航明年3月到期　債券收益率抽升至逾191厘

近日不時傳出香港航空面臨財政壓力，特別該公司在明年1月及3月，合共有45.2億元債券到期，引發市場人士關注。據《明報》報道，從取得的港航截至今年6月底的財務資料顯示，手上持有的流動現金不足6億元；同時持有逾57億元金融資產，或與投資由海南航空發行的金融產品有關。

《蘋果日報》則指出，港航將於明年3月29日到期的3,000萬美元（約2.34億元）的無抵押債券，債價跌至67.95美元（約530元），收益率抽升至191.31厘；至於明年1月到期的5.5億美元（約42.9億元）債券，收益率為47.391厘。

報道指港航手上持有逾57億元金融資產

《明報》報道指出在今年上半年，港航錄得收入76.22億元，純利則為2.16億元，不過公司在1年內需要償還的款項為59.75億元，相信在明年1月及3月，分別有2筆﹑合共45.2億元債券到期有關。可是公司手頭持有的現金只有5.4億元，若過去數個月現金水平並無太大變化，要處理即將到期的債券問題將會是難題。

報道亦指出港航手上流動資產逾130億元，惟當中有近半是用作投資，又指出帳目內顯示，港航持有一批帳面總值57.27億元金融資產。報道又指出，據了解該批金融資產被指由海航發行。《明報》指出曾向港航查詢，可是對方回覆時指出，不會披露公司業績。

港航於上周傳出財陷，同時多名董事或管理層離職，當中包括副主席鄧竟成，及視為核心人物的蒙建強。至於今年3月才上任的財務總監羅嘉奇。該公司於上周五指出，不會對謠言作評論，又預料今年收入可以超出目標。