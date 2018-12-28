【虛擬銀行】WeLab確認獲金管局發信通知　進入下一輪遴選

本地金融科技公司WeLab有望成為首批獲得虛擬銀行牌照機構！ 有消息指出，約6至8間虛擬銀行申請者收到金管局信件，將會進入下一輪虛擬銀行牌照遴選過程，其中一家正是WeLab。公司向《香港01》確認，已收到金管局信函，進入下一輪遴選。

Welab 查詢發言人指出:「我們已收到香港金融管理局的進一步通知，進入下一輪遴選程序。我們會與當局保持緊密溝通，有信心成為虛擬銀行第一批營運商，為香港市民帶來嶄新的銀行服務體驗。」

與此同時，據《蘋果日報》指出，除了WeLab外，目前虛擬銀行申請者熱門還包括渣打銀行﹑中銀香港（2388）﹑東亞銀行（0023），平安科技﹑微眾銀行﹑螞蟻金服﹑小米金融﹑眾安金融夥同信銀國際，以及香港電訊（6823）及TNG等。

不評論有關推遲上市傳聞

另一方面，已向香港交易所（0388）遞交上市申請的WeLab，有機會延遲其上市計劃。據《彭博》引述消息人士指出，受到市況波動影響，該公司已要求投行暫停上市準備工作，並且未有恢復上市時間計劃，或考慮尋求新一輪融資方案。對於推遲上市的報道，WeLab發言人表示不作出評論。

WeLab創辦人兼行政總裁龍沛智早前接受《香港01》訪問時透露，未來策略以「三個 I」—— 立刻（Instant）、互動（Interactive）、智能 （Intelligent） 的特別銀行體驗，碼實24至40歲熱中科技的目標客群。（林若勤攝）

CEO指出未來會推出「3I」策略

WeLab 創辦人及行政總裁龍沛智銀行家出身，熟知「Fin」和「Tech」，早前他接受《香港01》訪問時透露，未來策略以「三個 I」—— 立刻（Instant）、互動（Interactive）、智能 （Intelligent） 的特別銀行體驗，碼實24至40歲熱中科技的目標客群。他解釋，智能手機已完全融入年輕人生活，虛擬銀行將以智能手機作主要營運平台，跟客戶快速互動，甚至可預早分析客戶需求，提供透明度高、Sexy（性感）的解決方案。「如果單計20至30歲的年齡層，相信百分百都喜歡透過手機處理銀行事務，好過去排隊！」

該公司近期不時邀請香港財金界富有經驗人物加盟。WeLab顧問陳家強已表明若果虛擬銀行成立後，將會擔任董事局主席一職，有銀行界「卡王」之稱、新鴻基金融前行政總裁梁永祥，則會擔任虛擬銀行行政總裁一職。