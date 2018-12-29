華為余承東：力爭做世界第一　料2019年智能終端行業「大洗牌」

華為消費者業務CEO余承東今日發布了致員工2019新年信，信中先回顧了2018年，他稱前三季度華為智能手機出貨量上升至全球第2位，並在幾天前突破2億部大關，預計華為消費者業務收入規模按年增長近50%，較目標提前一年跨越500億美元里程碑！

他又指，華為在眾多國家實現了規模銷售，平均收入增長超70%，旗艦機營銷帶動品牌顯著提升，華為Mate和P系的全球發貨量近3,000萬部，Mate20系列在上市兩個月全球發貨量超500萬部。而華為已在全球建設超過2,000間線下服務中心、4,000間體驗店，6萬間零售陣地，為全球100多個國家消費者提供服務。余又稱，旗下平板業務「逆勢增長」，銷售收入按年提升超20%。PC業務規模按年增長近4倍，華為終端雲服務用戶數超5億。

堅持全場景智能生態戰略​

不過，他直言「2019將是更不平靜的一年」，預計智能終端行業面臨格局式大洗牌。余相信華為可籍此「乘勝發展」再上一層樓，並揚言「未來要成為全球少數能存活下來的智能終端廠商裡，最強的一家！」

余表示，未來5至10年，在5G、AI人工智能時代，在萬物互聯萬物智能的IoT時代，華為堅持全場景智能生態戰略，並力爭在多個領域做到世界第一。他又強調，也要加快構築核心能力，加強研發投入，堅持「開發一代，預研一代，跟踪一代」的三代路線，並持續打造2C流程與IT支撑體系，圍繞「低成本、高效率」展開精細化營運。

他指，未來堅持重點聚焦大國的市場戰略，兼顧全球小國市場機會，堅持效率與效益並重，在全球範圍構築糧倉。