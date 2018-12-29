【2018回顧】華為孟晚舟被捕　牽動中美加港神經

「有宗消息你可以查查，聽說華為CFO孟晚舟這兩天入境加拿大溫哥華時被扣留。」12月3日凌晨，記者收到第一個關於孟晚舟被捕的消息，只有一句，而這一句話，亦成為之後全球關注新聞的開始。 華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，當地時間12月1日早上，經過多番求證，《香港01》最終在12月5日晚率先報道，並在獲得中國駐溫哥華總領事館確認和卑詩省法庭文件後，於6日凌晨刊出詳盡報道，加拿大《環球郵報》幾乎同時報道她被捕的細節，隨即在全球引爆。

2018年12月11日，在加拿大溫哥華被捕的華為副董事長孟晚舟，獲准保釋。（CTV / 美聯社）

華為副董事長孟晚舟，是全球關注的焦點，在香港亦引起護照風波。當地時間12月1日早上，即香港時間2日凌晨，孟晚舟在溫哥華機場被捕，《香港01》記者在3日凌晨1點多，收到第一個她被捕的消息，隨即開始核實，並於12月5日晚率先刊出報道。

「這個事情現在我們正在了解，暫時還沒有什麼可以透露」，「你們是怎麼知道這個事的？」中國駐溫哥華總領事館領事，接受《香港01》記者查詢時，確認事件；確認卑詩省最高法院就孟晚舟案件頒布禁止報道令後，《香港01》在12月6日凌晨刊出詳盡報道。加拿大《環球郵報》幾乎同時報道事件，披露更多細節。

【華為孟晚舟被捕專頁】華為太子女加國落難 與中美貿易戰有關

中方回應愈趨強硬

孟晚舟是創辦人任正非的長女，被捕時擔任副董事長兼首席財務官（CFO），她被指違反美國對伊朗的出口制裁，美國要求加拿大將她拘捕和引渡。

孟晚舟被捕當日，國家主席習近平與美國總統特朗普在阿根廷會面，雙方達成貿易戰暫時停火90日的協議。就在同一日，孟晚舟由香港飛到溫哥華，準備轉機去墨西哥時被捕。

外交部發言人耿爽，在12月6日首次回應，「中方在獲悉有關情況之後，我們第一時間向當事人提供領事協助，並向加方和美方提出嚴正交涉。」

之後中方的回應愈來愈強硬，外交部發言人陸康，2018年12月10日回應：「加拿大方面如果不能夠正確處理，將面臨嚴重後果，你問嚴重後果是什麼，我可以告訴你一句話，這完全取決於加方自己。」到了12日，陸康再表示：「加拿大方面應當立即釋放被拘押的孟晚舟女士，切實保障她的合法正當權益。」

涉騙取貸款 違美國對伊朗制裁

溫哥華的保釋聆訊，在12月7日展開，披露更多案情細節，亦有支持和反對孟晚舟的人，在法院門外示威。

美國指控孟晚舟向滙豐隱瞞華為與香港公司Skycom的關係，以欺詐手段獲得貸款，違反對伊朗的制裁，因此以詐騙罪要求加拿大拘捕和引渡。孟晚舟曾擔任Skycom的董事，Skycom 2009年起轉由離岸公司持有，但一直用華為的電郵。

孟晚舟的丈夫劉曉棕亦有出庭，夫婦二人列出他們在溫哥華有多個物業，不會潛逃，申請保釋。最後孟晚舟在她獲准以1,000萬加元（約5,756萬港元）保釋，期間要住在溫哥華寓所，接受24小時監控和佩戴電子腳鐐。孟晚舟獲保釋後，中國領事館官員亦要到她家中探望。

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11年內用7本護照 香港鬧出護照風波

孟晚舟是香港永久居民，在香港擁有8,500萬元物業。美國司法部指她過去11年，用過四本中國護照和三本香港特區護照，美國的情報，更指她可能用舊特區護照入境加拿大，事件在香港引起一輪護照風波，令人質疑特區護照的認受性。

「她在任何一個時候，只持有一本有效的特區護照，部分人士可能會把這件事，作不必要的政治炒作，後果影響很嚴重，就是特區護照在世界上獲認同。」行政長官林鄭月娥，12月11日破天荒評論個案，加拿大法庭亦公開孟晚舟多本護照副本，證實她曾經改名，舊護照已經剪角註銷。

中國拘兩加拿大人 涉危害國家安全

香港的護照風波平息，不過中國和加拿大的角力就持續。中國拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），以及商人邁克爾（Michael Spavor），指他們從事危害國家安全的活動。

當局指康明凱任職的「國際危機組織」在中國無註冊，不過其實他曾經在今年，以該組織身份獲中共中央外聯部副部長接見。

而邁克爾（Michael Spavor）是住在中國北部城市丹東的加拿大商人，經營一家與朝鮮（北韓）進行文化交流的公司，他從事將遊客和冰球隊員帶入朝鮮業務，亦曾與NBA球星洛文訪問朝鮮。

中國亦有以簽證問題、非法勞工等理由，拘捕其他加拿大人，但中加雙方都澄清，其他人被捕與康明凱、邁克爾性質不同。

特朗普指或會干預孟晚舟案

當加拿大多番強調，孟晚舟案並非政治檢控的時候，美國總統特朗普接受路透社專訪，就將案件與中美貿易談判掛鉤，表示如果對達成協議有利，就會在必要時干預。

特朗普的言論，在美加都惹來批評，兩國急急澄清。

「對孟晚舟的指控，是她涉嫌對美國金融機構撒謊，涉及華為在伊朗從事的業務。」12月11日路透社刊出特朗普專訪當日，美國國務院副發言人帕拉迪諾（Robert Palladino）強調案件與政治無關，「無，完全無（政治動機）。」

12月12日，美國司法部助理部長德默斯（John Demers）出席參議院聽證會，亦被議員多番追問關於特朗普的言論，他回應：「我要說的是，美國司法部是執法部門，我們不做交易」，「當我們提出這些案件的時候，我們不是交易的工具。」

中美加隔空開火

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）12月14日在華盛頓與美國國務卿蓬佩奧會面後見記者，亦強調與政治無關，「加拿大拘留孟晚舟女士，並非作政治判斷，加拿大在此方面並無政治干預。」

加拿大總理杜魯多被傳媒多番追問，為何不要求中方釋放兩名被捕的加拿大人，他只表示非常關注事件，呼籲中國尊重加拿大法治的同時，亦尊重中國的法律。不過美國國務卿蓬佩奧就敦促中國放人，「（中國）非法拘押兩名加拿大公民令人無法接受，他們應該被送回國。」

中美隔空開火，外交部發言人華春瑩12月17日強硬回應：「這無異於現代版皇帝的新裝，無論他們以什麼堂皇的託辭，披上什麼合法的外衣，都無不大寫着對事實的無視和對法治的蔑視，讓世人恥笑。」

華為副董事長孟晚舟被捕後，中加關係緊張，北京的加拿大駐華大使館加強保安。（路透社）

2月再開庭 面對加拿大、美國漫長司法程序

世界通訊正邁向5G，華為主導住5G技術編碼是世界認可的編碼之一，華為亦有最多的商用合約和有第二多的相關專利。不過美國、英國、澳洲、新西蘭、日本等國家，不同程度禁用華為設備。

根據司法程序，美國政府必須在2019年1月29日前，向法庭正式提出引渡孟晚舟的要求。2月6日孟晚舟會在溫哥華會再次出庭，法院會安排保釋聆訊的日期。孟晚舟要先面對加拿大漫長的司法程序，一旦被引渡到美國，她會再面對美國的審訊。華為風暴關乎中美貿易戰，《香港01》會繼續緊貼報道。