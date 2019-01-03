強積金去年負回報8.83%　富達指「棄股避險」非人人適用

本港強積金市場去年回報失色，貨幣基金已成為表現最佳MPF類別！富達國際表示，香港強積金市場於2018年錄得整體回報為負8.83%。港幣貨幣市場基金類別為表現最佳的強積金類別，錄得0.89%的正回報率，而亞洲（日本除外）股票基金類別平均回報為負17.53%，為表現最遜色的強積金類別。

市場波動性料持續

富達國際香港退休金業務總監陸劍平則指，2018年市場波動性顯著加劇，這一趨勢在2019年仍將持續。面對市場風險上升及投資回報欠佳的情況，強積金成員很容易有過分頻繁轉換投資的傾向，甚至棄股避險。但他提醒成員這種做法並非人人適用。尤其是對年輕成員來說，在波動市況下維持合理水平的股票配置，對達成長期退休財務目標至關重要。

他續稱，從回報角度來説，年輕成員尚有足夠長遠的投資年期來收復失地，並實現資產增值。對於仍有20年或以上就職年期的投資者來説，退休投資組合中的股票比例一般應不少於6成。

建議留意債劵投資

另外，富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，2018年市場波動性較大，環球股市表現疲弱。

踏入2019年，中美貿易戰、全球流動性收縮，以及地緣政治風險等一系列不明朗因素，料將持續影響市場走勢。就資產類別來說，該行對環球股市持中性立場。認為投資者可留意債劵投資，尤其是若聯儲局於2019年放緩加息步伐，債市表現將受到一定支持。