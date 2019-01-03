本港打工仔去年強積金人均蝕2.1萬　駿隆料今年回報約1%至2%

過去一年環球市場大幅波動，連累「打工仔」的強積金（MPF）表現亦強差人意。駿隆公布的強積金綜合指數，去年累計跌10.36%，是7年來最差回報，人均帳面虧損逾2.1萬元。不過，駿隆仍看好今年強積金可享正回報，常務董事陳銳隆預計，今年強積金平均可有1%至2%回報，惟市民不應對增長有太高期望。

基金回報率「滿江紅」，懶人基金負回報8.34%

回顧去年，強積金幾乎所有類別基金都錄得負回報，股票基金指數錄得14.25%的最高跌幅，並以日本股票表現最差，負回報率達17.96%；港人偏好的香港股票基金及大中華股票基金，則錄得負回報率15.27%及15.91%，表現排名第4及第7（9隻股票基金當中）。

駿隆集團常務董事陳銳隆（右）認為，港股「最壞時刻已過」，料恒指會在24500至26500點上落。左為行政總裁蕭美鳳。（區嘉俊攝）

駿隆：港股「最壞時刻已過」

至於混合資產基金跌幅亦達11.8%，受中港股市疲弱拖累，股票配置比例較高的混合資產基金表現較差，有「懶人基金」之稱的預設投資策略（核心累積基金）因分散投資於環球市場，跌幅相對較小，但也錄得8.34%負回報。

固定收益基金表現相對較好，但該指數仍下跌0.67%，且只有2款基金有正回報，港元貨幣市場基金正回報0.84%，強積金保守基金正回報0.59%，港元債券基金無升跌，其餘債券基金都錄得負回報。

駿隆集團常務董事陳銳隆預計，今年股債市場將持續波動，其中港股「最壞時刻已過」，料恒生指數會在24500至26500點上落；亞洲市場經濟基本面仍穩，長線具投資價值，惟估計今年強積金表現一般，平均有1%至2%的回報，全年走勢先跌後升。

駿隆指若「打工仔」用盡政府可扣稅的自願供款額度，至少享有6%回報率。（資料圖片）

用盡政府可扣稅自願性供款額度，至少享有6%回報率

另外，政府較早前擬提高可扣稅自願性供款及延期年金保費的免稅額，由原來建議的每月3.6萬港元增加至6萬港元。駿隆集團行政總裁蕭美鳳表示，成員應積極考慮每月作出額外供款作長線投資，可在有關建議落實後作扣稅之用，為及早退休做好準備。

她以一名年齡22歲、基本月薪為$12,400元的打工仔為例，假設每年加薪幅度3.7%、每月強制性供款為月薪10%、並以過去18年強積金投資平均每年回報率3.96%計，該名打工仔到64歲可獲得281.74萬元。

但若果該名打工仔40歲開始，每年供盡6萬元的可扣稅自願性供款額度，以目前本港稅率計算，到64歲將可獲得534.92萬元。以省下的稅款除以供款額，計算可享的政府免稅優惠，即至少可享有6%的投資回報率。