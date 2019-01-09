傳蘋果再削1成新iPhone訂單　首季銷量或狂插兩成

蘋果（Apple）上周罕有下調首季營運收入預測，為16年以來首次，當日公司股價一度暴瀉逾1成。外電報道，蘋果已將新款iPhone的首季訂單削減約1成，為兩個月內第2次下調產量目標。

減產計劃覆蓋3款新iPhone

《日經亞洲評論》引述消息人士指，蘋果於去年12月要求生產商，將原定今年首季的新款iPhone產量下降約1成，涵蓋iPhone XS Max、iPhone XS及iPhone XR三款手機，而個別生產商的減產幅度將取決於其產品組合。

報道引述另一消息人士稱，蘋果包含舊款iPhone在內的首季生產目標，已由早前預期的4,700萬至4,800萬部，下調至4,000萬部至4,300萬部。根據紀錄，去年首季蘋果iPhone銷量超過5,200萬部，若然減產計劃屬實，意味今年首季iPhone銷量將按年大插超過兩成。

蘋果於上周三（2日）收市後宣布，下調現財政年度首季營運收入預測，預期營運收入只有約840億美元，較之前預測的890億至930億美元低。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）解釋，業績轉差是因為iPhone的表現未符預期，且中美貿易糾紛令中國經濟增添壓力，令大中華區的經濟放緩速度超出預期。