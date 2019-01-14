【亞洲金融論壇】TNG江慶恩冀建立「全球電子錢包聯盟」

本港正大力發展金融科技。TNG金融科技創辦人江慶恩出席亞洲金融論壇時指出，電子錢包的出現，正正是希望令金融服務普及。過去銀行及監管及合規成本高的問題，很少為小市民提供銀行服務，而電子錢包就可以補足相關的地方。

電子錢包彌補銀行服務不足

不過錢包與錢包之間，若果沒有連繫，未來會難以發展，「如果一個電話服務供應商，不能夠打去另一個供應商，這是沒有用處的。」因此他希望建立「全球電子錢包聯盟」，形成非銀行的金融網絡，與此同時，未來亦會與銀行加強合作。

目前，TNG交易額已急升至300多億美元。江慶恩指出旗下客戶相對簡單，對私隱等問題不是太擔憂，反而希望更多的互動，「為什麼他們要到我們的辦公室呢？他們只是來望一望你是否信得過。」

點融創辦人希望降低成本

點融董事長兼創辦人蘇海德就表示，他每天要做的第一件事，就是希望降低產業鏈成本。他認為過去因成本太高，令金融服務集中於精英階層，惟有降低成本，才可以令服務普及。

因此他相信，區塊鏈有去中心化的特性，它的出現會是降低成本的解決方案。

岩瀨大輔指出，金融科技可加強保險公司與客戶的聯繫。（許世豪攝）

金融科技可增進與客戶的聯繫

另外，友邦保險（1299）集團首席數碼總監岩瀨大輔表示，壽險公司與客戶的關係通常較「強」，主要因為保單都是長達10年、20年甚至更久。

不過他亦指出，壽險公司交易頻率亦較低，加上大部分客戶都是「出事後」，才會與壽險公司聯絡，兩者非緊密接觸。但金融科技的出現，可有助提升企業與投保人的關係及客戶體驗。