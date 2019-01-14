【李嘉誠維港投資有份】植物漢堡驚艷CES　食評：似神戶牛肉眼

一般講及食素肉時，相信讀者們自然會想到那一口似肉而非肉的纖維。是否可視為美食？見仁見智。不過由李嘉誠旗下的維港投資，以及微軟創辦人Bill Gates等有份投資的美國公司Impossible Foods，最新推出的植物漢堡2.0，似乎可以改變一般人的想法。

來自網媒《CNET》的高級記者Dara Kerr給予的評語，為漢堡的「肉類部份」可以達到「猶如經過按摩的神戶牛肉眼」一樣。相信足以提高讀者對此人造肉的興趣。

以植物代替肉類的做法已有多年歷史。縱使從環境生態而言，減少放牧可以有助減輕全球暖化問題，可是由植物製造的肉類，始終在口感及味道等層面及不上原來由屠宰牲口的肉類。Dara Kerr指出，Impossible Foods推出的植物漢堡1.0時，味道類近Sizzler連鎖餐廳提供的牛扒。而剛推出的漢堡植物2.0，食用後感覺為「神戶牛肉眼」。至於味道是確實如Dara Kerr所言般美味？則無法作出評論。

Impossible Foods在其官網介紹由植物製造的肉類產品。（公司網頁擷圖）

植物漢堡2.0會今年內引入香港

不過Impossible Foods的產品確又得到公眾歡心。在剛結束﹑於拉斯維加斯舉行的CES 2019，就是每年推出不同電子產品的展覽上，植物漢堡2.0成為首次在會上推出的「食品」。有關產品更得到不少嘉許，包括今年的「最高評獎」（Best of the Best）﹑「最驚喜產品」（Most Unexpected Product）及「最具影響力」（Most Important Product）等3項殊榮。

Impossible Foods由史丹福大學生物化學系前教授Patrick O. Brown於2011年成立。公司通過植物中找到蛋白質及血紅素，再以食物工程技術製造並無牛肉膽固醇的牛肉，而植物漢堡2.0含更高鐵質及蛋白質，完全可與來自牛隻的免治牛肉媲美。目前該公司在美國開設20間特色餐廳，日後更有意擴展至全球5,000間餐廳，今年內亦會引入香港。若讀者們有意解開這樣的「神戶牛肉眼」之謎，屆時便要多加留意了。