香港航空過一關　5.5億美元票據本息已付

香港航空一筆5.5億美元（約42.9億港元）票據，將於周日﹙20日﹚到期，市場關注會否出現違約情況。港航宣布，作為票據收款機構的紐約梅隆銀行，在1月18日已收到該筆票據的本金及利息，合共5.68億美元（約44.38億港元）。

香港航空又指，有信心會繼續屨行其他已作出的財政承諾。

事實上，港航日前已有跡象顯示，將安全渡過這次難關。港航債券發行人Blue Sky Fliers早於1月10日在聯交所發表公告指，確認港航將能夠根據擔保票據的條款在到期日贖回擔保票據。

而較早前，《REDD Intelligence》亦報道指，國家開發銀行（國開行）願意為港航提供債務融資，助其度過這次財政危機。該網站當時引述消息指，有了國開行的融資，港航目前「無事」（fine），雖然時間緊逼，但銀行可跳過一些程序，於限期前轉移資金，助港航償還1月20日到期的票據。

香港航空近日已接二連三爆出負面消息，包括鄧竟成辭任副主席一職、市傳陷入倒閉危機，拖累公司債券價格急挫。目前，香港航空仍有一筆6.2億美元（約48.36億港元）的永續證券，將在本月26日到期支付利息，公司早前亦表示，能夠在分派付款日或之前按照永續證券的條款支付相關分派。