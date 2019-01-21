中國內需續撑經濟表現　去年消費支出升逾8%　呢類消費增速最勁

撰文：文顥宗
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中國國家統計局公布最新經濟數據，去年全年內地經濟按年增長6.6%，為28年以來最低，惟符合市場預期。去年內需繼續支撑內地經濟表現，全國居民人均消費支出按年升8.4%，至1.98萬元（人民幣‧下同），扣除價格因素，則實際增長6.2% 。
城鎮居民消費按年升6.8%
根據統計局數據，去年城鎮居民人均消費支出達2.6萬元，按年名義增長6.8%，實際增長4.6% ；農村居民人均消費支出1.2萬元，增長10.7% ，實際增長8.4% 。
以消費品劃分，食品煙酒消費仍為最大支出類別，人均消費支出達5,631元，按年增長4.8% ，佔整體消費支出約28.4% ；其次則為居住消費，消費支出達4,647元，升13.1%，佔比為23.4%；第三則為交通通信支出，達2,675元，升7.1%，13.5%。增速最快的則為醫療保健消費，人均消費支出達1,685元，升16.1%，佔整體消費8.5%。
此外，去年全國居民人均可支配收入2.82萬元，按年增長8.7%，扣除價格因素，實際增長6.5%。其中城鎮居民人均可支配收入3.93萬元，名義增長7.8%，實際增長5.6% ；農村居民人均可支配收入1.46萬元，名義增長8.8%，實際增長6.6% ；去年全年全國居民人均可支配收入中位數2.43萬元，按年升8.6% 。