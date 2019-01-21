內地去年固定資產投資增長5.9%　按年大幅回落1.3個百分點

中國國家統計局今日公布2018年經濟數據，不計農戶的固定資產投資為635,636億元（人民幣‧下同），按年增長5.9%，增速與1至11月持平。然後按年比較，2018年增速較2017年明顯放緩1.3個百分點。

民間固定投資增長8.7% 加快2.7個百分點

民間固定資產投資增長8.7%，增速較2017年提高2.7個百分點。

以產業來看，內地工業及服務業整體投資增長不前。漁農等的第一產業投資按年增長12.9%，增速較1至11月加快0.7個百分點。但製造、資源等的第二產業增長6.2%，較1至11月持平。而服務、基建類的第三產業投資為5.5%，增速較1至11月回落0.1個百分點。

採礦業、基建項目投資 增長大幅放緩

仔細劃分，第二產業之中的採礦業投資增長4.1%，增速較1至11月大幅放緩4.5個百分點。

而第三產業之中不含水電、燃氣及熱力相關的基建項目，投資增長3.8%，增速較1至11月提高0.1個百分點，但增速按年大幅回落15.2個百分點。

以註冊類型看，內資企業投資按年增加6.5%，港澳台商投資大跌11.5%， 外商投資增長6.1%。

2018年中國全國住宅投資增長13.4%。（中新社）

房地產開發投資增長9.5% 住宅增13.4%

至於房地產投資方面，2018年全國房地產開發投資為120,264億元，按年增長9.5%。其中住宅投資增長13.4%，佔房地產開發投資產70.8%。

2018年開發商房屋施工面積按年增長5.2%，其中住宅施工面積增長6.3%。房屋新開工面積增長17.2%，其中住宅新開工面積增長19.7%。房屋竣工面積下降7.8%，其中住宅竣工面積下降8.1%。

土地方面，開發商土地購置面積按年增長14.2%。土地成交金額增加18%。

住宅銷售面積增長2.2% 金額增長14.7%

2018年商品房銷售面積按年長1.3%，其中住宅銷售面積增長2.2%，辦公樓銷售面積下降8.3%，商業營業用房銷售面積下降6.8%。

商品房銷售額增長12.2%，其中住宅銷售額增長14.7%，辦公樓銷售額下降2.6%，商業營業用房銷售額增長0.7%。