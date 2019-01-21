標普料中國經濟繼續受壓　惟基建投資債務風險有限

中國國家統計局公布，去年中國經濟按年增長6.6%，為28年以來最低增速。評級機構標準普爾主權評級資深董事陳錦榮預料，中國經濟勢將持續放緩，但只要增長速度未有長期跌穿5%，將不會影響中國的主權評級。

料經濟放緩屬轉型必經之路

陳錦榮於網絡廣播中表示，現時中國正積極調整過往倚賴信貸增長的經濟模式，而經濟增速放緩是必然出現的副作用，中央政府必須於維持市場信心及嚴控金融風險之間取得平衡。他強調，目前中國經濟放緩的速度尚未構成憂慮，現時標普給予中國長債「A+」、短債「A-1」評級。

但他預料，若果內地經濟增長加快下滑，並進一步影響就業市場，中國政府或會重新容許信貸增長以支撑經濟增長，一旦屆時內地收入增速慢於信貸增長，或會衝擊金融系統的穩定性，從而影響其信貸評級。

標普指，一旦中央重新以信貸增長刺激經濟，金融風險或會隨之升溫。（視覺中國）

基建投資信貸風險可控

標普主權信用評級董事Yee Farn Phua則稱，雖然中國有意加大基建投資以提振經濟增長，但去年基建投資增長仍低於5%，較過去2至3年水平為低，而且近年地方政府較少向銀行融資，轉為發行專項債籌措資金，有利中央政府控制信貸風險。他估計，雖然中國基建投資勢將上升，但相關債務的升幅將較溫和及可控。

至於香港，陳錦榮表示，現時標普給予香港「AA+」主權評級，反映經濟基本面非常強勁。他認為，中美貿易爭端雖然會為本港經濟增長政府財政帶來一定衝擊，但不會影響本港的主權評級。