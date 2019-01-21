「龍床盤」佳源國際澄清營運正常　初步推斷沽空機構發布不實消息

屯門「龍床盤」菁雋的發展商佳源國際（2768），股價在1月17日（星期四）暴跌，公司今日舉行投資者說明會，強調營運正常，股價暴跌初步推斷是沽空機發布不實消息所致。

佳源國際今日在香港半島酒店召開投資者說明會，主席沈天晴表示，股價下跌初步推斷是沽空機構利用輿論發布不實消息，誤導投資者以便混水摸魚。

兩筆債未能償還消息不實 銷售數據亦錯誤

內地媒體引述沈天晴在投資者說明會上表示，這些言論是無中生有。這些言論指控佳源國際有兩筆合共3.5億美元的優先票據未能在到期日償還，但消息並不屬實。而沽空機構亦利用自媒體引用新浪樂居財經《2018百強房企銷售增幅排行榜》，但引述資料亦是失實，是捏造假新聞損害公司聲譽。

強調業務發展良好 股價大跌未違反債務條款

佳源國際行政總裁卓曉楠在會上表示，截至2018年12月31日，年度銷售金額為202億元人民幣，按年增長95%。

沈天晴強調，股價下跌與集團經營狀況沒有任何關係，並強調集團目前業務發展十分良好，財務狀況也相當穩健。

而今次股價大跌，並未因此違反任何債務條款。

內房佳源國際為香港人認識，其中一大原因是該公司為屯門「龍床盤」菁雋的發展商。（資料圖片）

大跌當日主席售股 表示未來會提升持股比例

而聯交所披露權益顯示，主席沈天晴在1月17日大跌當日，出售了9,362萬股，作價介乎8.41至2.7611元，持股比例由57.65%下降至53.92%。

沈天晴在說明會表示，截至1月18日收市，控股股東地位沒有動搖，未來不排除還會繼續透過注入優質資產、二級市場增持以及行使回購公司股票等措施，提升持股比例。

佳源國際今日收報4.78元，上升8.6%。股份暴跌前最高位為16.36元，暴跌後低位曾見1.4元。