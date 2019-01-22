【佳源國際】上周四暴瀉9成　主席當日沽逾9000萬股　股價插逾22%

屯門「龍床盤」菁雋的發展商、內地房企佳源國際﹙2768﹚上周四（17日）暴瀉接近9成，據報公司主席沈天晴昨日表示，相信股價下跌是沽空機構發布不實消息所致。惟聯交所股權披露顯示，沈天晴於股價大跌當日大手拋售逾9,000萬股，涉資約2.6億元。

另有報道指出，沈天晴（又名為沈玉興）將其持有的佳源集團98.83%股權，全數抵押。

拋售股份佔當日成交量3成

根據聯交所股權披露，佳源國際主席沈天晴及其妻子王新妹，於上周四拋售9,362萬股，佔當日成交量的超過3成，交易平均作價2.7611元，其後沈天晴持股比例由57.65%降至53.92%。根據資料，沈天晴曾於2017年6月將手上持有的6億股抵押予建銀國際海外，佔公司約27.03%股份。

佳源國際上周暴跌後發出聲明，澄清公司已清還兩筆合共3.5億美元的優先票據，營運狀況正常。公司昨日於半島酒店舉行投資者說明會，據報主席沈天晴於席間表示，初步推斷股價下跌是由於沽空機構利用輿論發布不實消息，誤導投資者以便混水摸魚。

佳源國際今旱股價再次下挫，中午收市報3.7元，跌22.6%，較上周三（16日）收市價13元低71.5%。

內媒指佳源集團1月需還款5.2億元

另一方面，內地傳媒《澎湃新聞》引述文件顯示出佳源集團的財務情況。在今年1月份，集團要償還5.2億元債務，其中一筆於本月18日到期。

至於佳源集團在2017年物業銷售總額，由原來79.2億元，調整至508.25億元。集團向《澎湃新聞》指出，數字出現較大差距，與有部份收入尚未合併報表有關。2017年的508億元銷售額由幾個部份組成。第一部份為佳源集團錄得231.9億元銷售額，第二部份為集團同一實際控制人旗下上市公司佳源國際，錄得103.7億元銷售額。第三部份為非控股項目公司，完成未達到併表要求的項目銷售額172.65億元。