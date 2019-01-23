信德與霍氏基金等簽協議　維持澳娛對澳博超過5成持股比例

信德集團（0242）發出公告，指出公司與澳門霍英東基金會（霍氏基金）﹑Lanceford﹑Interdragon及公司行政主席兼董事總經理何超瓊等，今日簽訂協議。

有關協議合共有5點，當中包括訂約各方已贊成，延展澳娛旗下的澳博全資附澳博公司所持有的賭牌，於澳娛集團內全面實行最佳企業管治常規，維持澳娛作為澳博超過50%的總已發行股份擁有人位置。

信德指出簽訂協議各方，贊成延展澳博公司持有的賭牌。（視覺中國）

信德指出，對於簽訂有關協議，現時並無進行任何有關澳娛或澳博控股（0880）股份收購或出售事宜，亦無訂立任何有關交易，簽訂有關協議亦不涉及任何金錢代價。

同時各方簽訂有關協議，以涵蓋其在澳娛及澳娛集團事務上的過往一貫處理方式，並為組建訂約各方之間於該等事宜的相關關係，及共同權益。

信德等5方簽訂協議，日後共同提名澳娛董事會成員。（信德官網擷圖）

簽訂協議各方合共持有澳娛53%股權

信德在公告內指出，包括公司在內的5名簽訂協議者，在澳娛的持股比例為53.012%。其中霍氏基金佔26.576%﹑由何超瓊及其弟妹擁有的Lanceford佔10.538%﹑信德佔4.985%﹑由信德及澳娛分別持有60%及40%的Interdragon持有10.796%，何超瓊則持有0.117%。

協議內容有5點，除在文首提及有關延展賭牌，維持澳娛作為澳博超過50%的總已發行股份擁有人位置外，尚有餘下各點。

第一是訂約各方將盡一切努力，促使霍氏基金及何氏權益，分別提名參選的董事，在澳娛集團的營運管理上有同等參與機會，務求澳娛集團內全面達到透明的﹑符合最佳常規及良好管治。

其次是實行有關協議，並在遵守所有適用規則及條例，以及執行受信責任的前提下，訂約各方已同意盡其一切努力，行使各自作為股東﹑董事﹑公司董事及該方可能持有的其他職位，所擁有的權力與權利，以達成有關目標。

共同提名澳娛董事成員

第三在盡一切努力行使各自的權力與權利，訂約各方將維持一貫做法，在表決選出澳娛的董事會成員時，提交共同的提名建議，並共同同意澳娛主席及董事總經理任命。

第四維持一直顧及澳娛﹑澳博﹑澳博公司及前述各方的股東權益及利益前提下，訂約各方已承諾促使澳博有效及良好管治，包括行使其與澳娛有關的權利，支持提名前述各方不時批准的人士，膺選出任澳博董事﹑主席及聯席主席，並促進澳博遵行良好的企業管治常規等。