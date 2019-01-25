IMF﹕樓價急速調整為香港經濟風險之一　料今年增長放緩至2.9%

國際貨幣基金經織（IMF)對發表告，2018年及2019年經濟作出預測，預料去年本港經濟增長為3.5%，今年則放緩至2.9%。IMF認為，偏緊的勞工市場及各項大型項目按計劃展開，預料私人消費及投資可繼續支持經濟增長。可是受到貿易摩擦加劇﹑環球金融狀況收緊，及內地增長放慢，均對經濟產生影響。中期而言，預料香港經濟增長為3%。

IMF認為人口老化將會對香港經濟增長，及財政狀況構成壓力。可是過去多年建立的充裕緩衝空間，應有助香港抵禦不利環境。

不過IMF亦指出目前香港經濟風險正在增加，包括全球貿易摩擦進一步升溫﹑環球金融狀況收緊可能失序﹑中國經濟增長較預期慢，以及樓市急速調整。

認為聯匯仍是最適合香港

IMF亦指出，目前香港銀行體系的緩衝資本及流動性狀況保持穩健，遠高於國際標準，資產質素亦維持理想，並重申聯繫匯率制度仍是最適合香港的匯率制度。

對於IMF對香港經濟前景的看法。財政司司長陳茂波指出，歡迎IMF對香港推行的穩健政策作出正面評價及肯定。他表示，香港具備充裕的緩衝空間、強勁的經濟基調，以及穩健的金融規管與監管制度，定能安然應對未來的挑戰。

陳茂波稱，作為國際金融中心及通向內地的重要門戶，會繼續提升競爭優勢，把握進一步的區域經濟融合，特別是粵港澳大灣區發展所帶來的機遇。

金管局總裁陳德霖表示，歡迎基金組織對本港穩健的規管與監管架構加以肯定，以及繼續支持聯繫滙率制度。