展覽商筆克遠東稱客戶延遲推廣　擬到英美收購　降低中國依賴

環球經濟氣氛轉差，企業「收水」其中一個可能性是減少宣傳費用。會議展覽商筆克遠東（0752）主席及行政總裁謝松發表示，有客戶推遲品牌活動計劃，但未見取消活動。

暫未見到客戶降低成本或取消推廣

謝松發表示，部份客戶推遲推廣，「可能要等多幾個月」，但暫時未見到客戶要求降低成本甚至取消推廣活動。

雖然短期未見重大影響，但他表示，長遠經濟前景不明朗，客戶會擔心企業利潤，從而減少開支。

內地市場佔收入近7成 將減比重

目前中國市場佔筆克遠東收入接近7成，但內地經濟增長放緩，謝松發稱雖然仍看好中國，但如果有一日放慢下來，將會推累公司增長亦會放緩。

因此，該公司計劃擴大歐美及中東市場的比重，目標在2020年前，將歐美市場比例由原先的超過6%擴大至大約20%，而中東市場亦由超過6%擴大至10至15%。

而拓展市場的方法是收購同業。謝松發透露，公司今年將會在英國及美國收購，現已物色2至3間公司，主要從事品牌建設（Brand Engagement）。

去年盈利減少3.5% 末期息9仙

筆克遠東今日公布2018年業績，收入按年增長16.4%至46.31億元，毛利增長13.7%至14.16億元，盈利減少3.5%至2.71億元。公司表示，盈利減少主因是在人力資源、科技及系統上投資，導致經常性開支成本增加。

筆克遠東派末期息9仙。