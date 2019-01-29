Caterpillar及Nvidia均警告　中國需求放緩影響業績

美企進入業績期，市場關注中國及美國銷售情況，並預期美國本土銷費還可以，但依賴中國市場的公司會差過預期。Caterpillar及Nvidia分別發出警告，指中國消費減弱影響公司業績。

Caterpillar季度報告 3個月內極速變臉

值得注意的是，Caterpillar在3個月前季報還表示，中國市場增長促使亞太銷售增長19%。但今次報告則指出，公司擔心全球經濟發展，特別是關稅與中國經濟放緩，而令到第4季業績轉弱。3個月內轉口風，可見市場轉變之快。

Caterpillar季度報告變臉之快，令外界頗為震驚，反映出中國經濟增長急速放緩。（路透社）

FedEx以及多間晶片商 早前已有警告

其實早前已不有少公司提出同樣警告，蘋了蘋果和多間晶片商，FedEx亦都表示擔憂全球經濟放緩。

《路透社》引述芝加哥TD Ameritrade首席策略師JJ Kinahan警告，「肯定需要防範」來自中國的盈利風險。他指出：「盡道部份企業現在可能達到盈利目標，但前瞻性的部份才是價值所在。」

Nvidia稱中國收入下降 市場憂全球經濟

中國所在的亞太地區的確令人擔心，Caterpillar的報告顯示，亞太區是唯一收入下跌的地區。同樣地，Nvidia表示中國遊戲晶片業務收入下降，而要下調公司第4季收入預測5億美元，至22億美元。

市場十分重視兩間公司發出的警號，U.S. Bank WealthManagement資深資產組合經理人Eric Wiegand認為，兩間公司的負面評估，「實際上是針對貿易、全球經濟活動以及強美元影響，這些令人擔憂的方面。」

永利渡假村有70%收入來自中國，也就是澳門，今晚將公布業績。（路透社）

美企業績期已到 不少公司中國收入較多

美國企業已經開始了業績期，中國經濟放緩的影響亦會浮現。AMD將於今日公布業績，該公司有三份之一收入來自中國。同日公布業績的焦點還有蘋果。

星期三則有永利渡假村、波音（Boeing）和麥當勞。永利有70%收入來自中國，波音有13%，而麥當勞亦有18%。