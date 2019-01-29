世邦魏理仕料今年香港寫字樓核心區租金下調5%

貿易衝突、加息和股市波動，影響去年香港商地的租賃和投資市場。世邦魏理仕發表報告，去年商業房地產投資總額1,416億港元，按年下跌23%，其中下半年明顯轉差，只錄得458億港元成交，僅為上半年的一半左右。另外，該行料2019年寫字樓市場的核心區租金下調5%，零售商鋪租金則大致持平。

企業適應貿易持久戰 商業房地產市場不會現斷崖式下跌

世邦魏理仕香港、華南及台灣研究部主管陳錦平表示，貿易戰等因素會繼續影響2019年香港商業房地產市場發展，但認為現階段不需太悲觀，因貿易戰見緩和跡象，且可能成為長久戰役，相信企業會慢慢適應及調節生意策略，料商業房地產市場不會出現「斷崖式下跌」。

早前有報道稱近月商廈現頂租潮，陳錦平說，貿易戰主要影響製造業和出口貿易業，還未浮現於金融、保險業等專業服務，加上香港寫字樓、工業物業等空置率極低，相信不會對香港帶來災難性後果，即使有退租和頂租也只是零聲個案，認為業主不會有太大壓力。

世邦魏理仕香港、華南及台灣研究部主管陳錦平（圖中）指，企業將慢慢適應貿易戰影響，商業房地產市場2019年不會出現「斷崖式下跌」。（區嘉俊攝）

寫字樓遷移核心區將成新趨勢

寫字樓市場方面，世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓執行董事駱應銘指，共享工作空間和服務式寫字樓的總存量，由前年的87萬多平方呎，增加至去年的110萬平方呎，他預料共享工作空間的總存量今年繼續增長，但將開始出現減價戰，汰弱留強的情況，測試市場需求能否支持共享空間發展。

他指，中資企業的租賃需求將在今年上半年將進一步放慢，貿易衝突、人民幣貶值和資本外流管制將影響這些企業的財政能力。因應企業支出受限，料寫字樓遷移核心區將成為主流趨勢，估計今年核心區租金下調最多5%；非核心地區租金則可獲最多5%增長。

去年核心區街鋪租金微升0.2%止四年跌勢

商鋪市場方面，隨著本港零售消費情緒好轉及銷貨價值上升，去年本港核心區街舖租金錄得正增長，全年租金微升百分之0.2，結束連續四年跌勢。另外，本港商場租金去年亦大致持平。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事溫運強表示，經濟不穩定因素將影響消費者對非生活必需品的消費，但本地消費者及遊客對餐飲、日用品和醫療保健產品的需求穩定，預計相關行業可維持商舖租賃市場的平穩發展。

他指，消費者對大型旗艦店的需求減弱，今年業主將零售樓面分割成較小舖位的機會較大，以吸引租戶，期間限定店將繼續受品牌歡迎，預計今年本港街舖和商場租金大致持平。