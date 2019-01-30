零售管理協會：料今年零售銷售錄低單位數增長　1月至2月銷情平淡

香港零售市況近乎陷入零增長，政府統計處公布，去年12月份零售業總銷貨值449億元，按年升0.1%，銷貨量則增長0.2%。零售管理協會主席謝邱安儀在電話會議上稱，若今年中美貿易戰前景不明，本地經濟繼續受其影響，全年零售銷售料僅有低單位數升幅，約低於5%。

業界料1、2月銷情平淡

今年農曆新年假期，較去年提早約一周時間，謝邱安儀解釋，由於以往新年的購買力會在節日前浮現，相關效應將帶動1月零售銷售回暖，錄得輕微增長。但若將1月及2月的數據拉勻計算，預料這2月銷情平淡。

全年零售銷售值升8.8%至4,852億元，主要由上半年雙位數升幅所致。她認為，中美貿易戰前景不明朗，導致中國經濟環境轉差，以及人民幣貶值皆減低內地旅客的消費意欲。本地經濟受外圍環境影響，股市及樓市情況不穩定，皆拖累本港零售業表現，尤其對珠寶首飾等中高價產品造成負面影響。

零售管理協會主席謝邱安儀認為，兩項基建只能帶動部分地區的消費，未能帶動整個零售行業復甦。（歐嘉樂攝）

旅客消費力轉移至低價產品

高鐵及港珠澳大橋已通車近2個月，雖然訪港內地旅客數字有所上升，但她表示，近月可見中高價產品的消費力，已轉移至低價產品。基建開通吸引大量即日來回旅客，他們的消費力集中於藥品及化妝品等，而過夜客則較會購買中高價產品如珠寶及鐘錶等。另外，目前2項基建只能帶動部分地區的消費，未能帶動整個零售行業復甦。