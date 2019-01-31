【中美貿易戰】談判開首雙方尷尬對坐　萊特希澤率先打破沉默

撰文：陳博悟
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中美周三（30日）於美國華盛頓展開新一輪高級別貿易談判。中國國務院副總理劉鶴率團與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）等人磋商。
路透社報道指，會面開首時氣氛尷尬，最終由萊特希澤首先發聲打破沉默，展開對話。
中美代表團於白宮旁的艾森豪威爾行政辦公樓（Eisenhower Executive Office Building ）召開會議。中方代表包括劉鶴、商務部副部長王受文、財政部副部長廖岷和人民銀行行長易綱等。美方代表則有萊特希澤、財長姆努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）和白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）等等。
會談正式開始前，雙方開放予傳媒拍攝。路透社指，當時雙方官員在長桌的兩邊對坐，保持一陣尷尬的沉默。期間雙方均無回答任何記者提問。
隨後萊特希澤率先發聲，打趣地提起2018年12月美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平，在阿根廷晚宴會面時所拍照片的餐桌擺位等話題，與中方展開閒談。
中美貿易戰：談判之初雙方在長桌兩邊對坐並保持沈默。中方官員面帶微笑，氣氛尷尬。（路透社）