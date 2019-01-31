【中美貿易談判插曲】劉鶴兩度遭攔車上訪　中國訪民：還我財產

為期兩天的中美貿易談判當地時間30日在華府展開，不過中國國務院副總理劉鶴的車隊當日先後兩次遇上多名中國訪民企圖攔車上訪，有美方特勤人員因此受傷，亦有訪民被捕。

劉鶴（右四）出發前往中美貿易談判時，遇到訪民上訪。（彭博社）

女訪民被推跌在地

劉鶴的車隊當日早上在威拉德洲際酒店(Willard Intercontinental Hotel)門口，遭遇十多名一早已在場抗議的中國訪民，他們手持標語，並抗議中國當局強拆逼遷房屋。據《彭博社》的片段顯示，有訪民看到維安人員和劉鶴步出酒店時，隨即衝上前抗議，現場的維安人員制止，雙方發生衝突，其中一名繫有頸巾的女訪民更一度被維安人員推倒在地。

劉鶴等中方官員順利上車後，順利抵達白宮旁邊的艾森豪威爾行政辦公樓（Eisenhower Executive Office Building ），進行新一輪中美貿易談判。據當時亦身在現場，過去曾先後兩次在中國國家主席習近平訪美時攔截車隊的訪民馬永田事後指：「劉鶴跟我只有一步之遙，他被兩個人架着胳膊往下走，我往前上，我說劉（副）總理，請你接我的訴訟材料，還我的財產，還我兒子。然後他很尷尬，但是他沒有接。然後安保人員就把我拽到一邊。」

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至少1名訪民仍被扣查

而在中美貿易談判進行期間，亦有多名中國訪民在場外抗議。據美媒《美國之音》報道，在美國貿易代表辦公室樓外，訪民王春艷看到顯然是中方代表團的車隊離開時，一度攔截車隊抗議，大喊：「劉鶴，還我財產」，現場的美國警察隨即將她按倒在地。另一位訪民白潔敏也試圖攔截車隊，亦被警方攔住。據這幾名訪民指他們都有個人冤屈，申訴無門，要把他們的訴訟材料遞給中國高層領導人。

而馬永田亦表示，一度被拘的王春艷已被警方釋放，她沒有受到指控，而白潔敏則仍被警方羈押，其律師已趕往警察局。馬永田指，他們還將打算攔車上訪。而負責白宮安全的美國特勤局亦發表聲明指，「2019年1月30日星期三大約下午12時55分，在西北區17街和F街附近，美國特勤局著裝警員處因一人越過警戒線並攻擊一名警員而將其逮捕，在此之前，他們試圖在一個臨時封鎖區阻攔車輛通行。此人已被送往大都會警察局二區處理」。