人行：沒有必要採取量化寬鬆　買國債意義不大

人行早前宣布創設創設央行票據互換工具（CBS），而中國銀行（3988）發行無固定期限資本債券，引發市場討論人行是否有意推行量化寬鬆（QE）。據內媒《證券時報》報道，人行貨幣政策司司長孫國峰表示，QE通常是以金融市場為主導經濟體所採取的措施，通過在金融市場購買資產來傳導貨幣政策，惟中國是以銀行為主的金融體系，沒有必要採取QE。

對於推動國債作為公開市場操作主要工具的貨幣政策機制，孫國峰認為從國際經驗來看，主要是美聯儲購買國債投放基礎貨幣，但其購買國債的規模與現鈔投放的規模掛鉤；而中國現鈔發行的基礎是國家掌握的物資，所以人行買國債的意義不大。若人行在二級市場大量購買國債，容易造成嚴重的財政赤字貨幣化問題，這是值得高度警惕。未來人行會實施定向調控、精準調控，讓結構性貨幣政策工具效果會進一步顯現。

新規沒有一棍子打死影子銀行

中國去年社融存量規模增速持續下滑，有分析指是因為當局對影子銀行業務「一棍子打死」。金融穩定局副局長陶玲表示，社融規模增速放緩是因為中國宏觀經濟下行、實體經濟需求不振，目前商業銀行的非標投資基本穩定在理財產品所投資總資產的15%左右，未出現斷崖式下跌，基本在預期之內。

陶玲續指，在資管新規出台後，影子銀行業務去年收縮了6%左右，新規從來就沒有一棍子打死影子銀行，沒有禁止非標投資，而是根據商業銀行理財投資的實際情況，允許公募資管產品投資非標資產。當局將根據實際情況做好政策準備，把握好風險的節奏和力度。