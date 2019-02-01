羅兵咸永道料今年零售銷售跌3%　3月起市道令人擔憂

本地零售去年12月幾乎陷入零增長，羅兵咸永道預期，受環球經濟增長放緩，以及中美貿易戰等因素影響，今年本地零售銷售將跌3%至4,700億元。另外，內地今年初實施新電商法，料會打擊本地化妝品等行業。

貿易戰不明朗 3月起市道令人憂慮

該行消費市場行業亞太區及香港/中國主管合夥人鄭煥然稱，在農曆新年帶動下，1月及2月的零售銷售應該不會太差，但3月起市道令人擔心，貿易戰前景仍不明朗。他稱雖然中美兩國元首進行貿易談判，但暫時未見有具體成果。在去年高基數及沒有利好因素下，預測今年零售銷售將錄跌幅。

他補充，在整體零售增長減慢的大環境下，奢侈品及電子產品將首當其衝，近期金價上升，亦會減低市民購買珠寶首飾的意欲。港珠澳大橋及高鐵等大型基建帶動去年訪港旅客數字創新高，當中不少是即日來回的內地旅客及商務客，他們大多以購買日常用品為主，料化妝品及健康保健相關消費品會錄得穩健增長，但未能帶動整體零售總銷貨值。

曹倪葆（左）認為，若美國加徵25%關稅，電子產品、食品和家庭用品行業將受影響。（林樂謙攝）

打擊代購有利品牌控制價格 惟影響本地化妝品業

內地今年初實施新電商法，代購業者須進行商業登記，並繳交稅項等。該行零售及消費品行業稅務服務合夥人曹倪葆認為，新例對品牌來說是好消息，因打擊代購有利品牌控制價格，但將影響本地化妝品業、品牌代理商及免稅店。

她同時提到，中美貿易戰對不少在內地設廠的商戶帶來壓力，若美國按計劃於3月加徵新一輪25%關稅，電子產品、食品和家庭用品等的行業會承受更高成本，或會影響銷售。