【預算案】稅務學會反對全民派錢　建議政府豁免首置印花稅

財政司司長陳茂波將於本月27日公布新一份《財政預算案》，昋港稅務學會發表相關建議，呼籲政府向首次置業買家豁免印花稅，以助市民「上車」，並反對再推出全民派錢等一次性措施。

籲免600萬以下首置物業印花稅

稅務學會顧問委員會主席兼前會長王銳強出席記者會時指，會方建議政府豁免首置買家的從價印花稅，條件包括物業市值不高於600萬元、買家必須為年滿18歲的香港永久性居民、買家必須連續3年居於該單位等。

香港稅務學會會長崔慶昭則指，不贊同政府推出不限背景派錢，或短暫的紓困措施。王銳強補充，過去10年港府多次推出一次性紓困措施，涉資相當龐大，認為政府應集中精力解決問題根源。

稅務學會會長崔慶昭（左）反對政府推出一次性紓困措施，認為應集中資源解決問題。（文顥宗攝）

倡基本免稅額增至14.5萬元

此外，會方亦建議調高各項免稅額，當中個人基本免稅額由13.2萬元增至14.5萬元、已婚人士免稅額由26.4萬元增至29萬元、子女額外免稅額限期延至兩年等，並將薪俸稅最高邊際稅率由17%下調至15%。王銳強分析指，上述舉措有望減輕中產人士負擔，僅會令政府庫房少收約50億元，影響相當有限。

在利得稅方面，會方建議政府提供一系列稅務優惠，以推動目標產業發展，涉及創新科技、文化產業、機械租賃、船舶租賃等。會方亦倡議政府給予在香港營運的企業地區總部給予8.25%優惠利得稅稅率，鼓勵內地及國際企業來港設置總部。