【財政預算案】總商會倡政府將部分儲備重投經濟　稱「絕非難事」

面對全球不明朗因素和保護主義升溫，香港總商會（總商會）促請財政司司長陳茂波利用即將發表的《財政預算案》，協助香港做好準備，應對未來的經濟挑戰。

總商會今日﹙24日﹚向政府提交建議書，指出政府坐擁萬億儲備，把部分儲備重新投入經濟之中絕非難事。該商會主席夏雅朗表示，香港必須做好準備，以應對那些威脅全球經濟的挑戰。畢竟，各地經濟仍未從十年前的全球金融危機中徹底恢復過來。

而總商會總裁袁莎妮則表示，近年，每逢《財政預算案》即將出爐，這些儲備都成為熱門話題。在眾多不明朗因素籠罩下，政府應立即趁機行動，振興香港，以抵禦這場迫在眉睫的風暴。

倡解決法例不合時宜問題

就此，總商會一直敦促政府引入適當的規管影響評估計劃，解決因法例不合時宜而產生不必要的障礙和成本的問題。夏雅朗補充，規管影響評估可建基於現行的計劃之上，故此不會太難實行或成本過高。再者，規管影響評估還可引發種種正面的連鎖效應，從商界延伸至社會民生的層面。

在建議書中，總商會建議大灣區仿效前海和横琴經濟區的個人所得稅優惠政策——即使香港居民在內地停留超過183天，他們仍可享有相當於停留少於183天的優惠或較低個人所得税率。該商會相信，這將有助吸納更多國際人才前往大灣區，促進區內人才流動，從而推進倡議的發展。

建議書其他主要建議包括強化稅務政策組、鼓勵企業來港設立地區總部、透過財政措施鼓勵創科發展、推廣香港作為全球貿易基地以及檢討烈酒稅。