佳源國際屯門寫字樓滙賢一號加推18伙　較上批減8至10%

「龍床盤」發展商佳源國際（2768）與「舖王」鄧成波旗下陞域集團，合作推出的屯門寫字樓項目滙賢一號，今日起加推18伙，較首批單位減價8至10%，未來會繼續加價及加推。

入場單位售價450萬

價單顯示，是次加推的18伙，實用面積478至939平方呎，售價450萬至766.5萬元，平均呎價約9,803元。入場單位是雋峰5樓9室，實用面積478平方呎，售價450萬元，呎價9,414元。

美聯為是次項目的獨家代理，該行區域聯席董事吳偉光表示，該項目已售出約74伙，套現逾4億元，最新成交價約每呎9,500至11,000元，最高成交呎價則為13,000元。

美聯工商舖行政總裁黃漢成補充，去年屯門區商廈註冊宗數達68宗，較2017年的7宗大幅增長超過8倍，而「滙賢一號」位於屯門市中心，該地至赤鱲角連接路預計最快在明年落成，市區交通方便，不少投資客及用家已有意買入。

位於屯門新合里1及3號的滙賢一號，由兩棟大樓組成，總樓面面積約32萬平方呎，分別名為「滙賢一號·雋朗」（One Vista Supreme）樓高10層（不設4樓），其中4層為商舖及食肆層，其餘為寫字樓及1層停車場。而另一棟「滙賢一號·雋峰」（One Vista Summit），樓高30層（不設4、13、14及24樓），共提供約320個寫字樓單位，單位建築面積約483至3,075平方呎。