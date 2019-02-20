中銀香港資產管理推一帶一路債券基金　將每月派息

中銀香港資產管理推出「一帶一路」債券基金，該基金去年5月已獲審批，最近才發布。中銀香港資產管理執行總裁沈華表示，去年不少資金流入美國市場，「一帶一路」沿線國家或新興市場貨幣貶值，而基金最大目的是為投資者創造價值，時機不合不如再等一會，加上設計產品需時，因此延至今年推出。

沈華又指，不管是「一帶一路」還是大灣區，香港都在其中，中銀香港在粵港澳三地有很強的實力，隨著大灣區規劃綱要出台，公司有計劃推出大灣區相關基金，但他未有透露詳情。

組合平均信貸BBB及以企業債為主

固定收益首席投資官阮卓斌指，基金計劃每月派息，第一次派息將在基金成立3個月後進行，並無目標派息率，組合將以企業債為主，政府債約佔一成多，組合內平均信貸平均為BBB。

他指，今年亞洲債券市場內的美元債總供應量約為2,000億元（美元‧下同），當中有約1,950億美元到期債，淨供應量明顯減少，今年對於美元計價的亞洲債市場有樂觀性展望。

料加息放緩可讓新興市場貨幣升值

中銀香港資產管理投資總監韓劍秋指，2019年美國聯儲局加息步伐大有機會放緩，預期部分國際資金由發達市場撤出，個別新興市場貨幣可望升值。他又指出境外投資者購買「一帶一路」本地貨幣定價的資產可望有更高回報，當中，在亞洲市場，部分本地貨幣計價債券的孳息率較美元債為高。