【大灣區】分工建國際金融樞紐　香港成「一帶一路」投融資平台

《 粵港澳大灣區發展規劃綱要》已公布，金融服務方面，規劃了香港、廣州、深圳及澳門在金融服務業方面的角色，旨在建立國際金融樞紐。

香港方面，要發展金融領的引領帶動作用，鞏固和提升香港國際金融中心的地位，建立服務「一帶一路」建設的投融資平台。

廣州建立私募股權及大宗商品市場

廣州則會建立現代金融服務體系，建設區域性私募股權交易市場，建設產權、大宗商品區域交易中心，提升國際化水平。

深圳則會以深圳證券交易所為核心，發展資本場，加快推進金融開放創新。

澳門則會成會中國及葡語國家的金融服務平台，建立出口信用保險制度，建設葡語國家人民幣清算中心，發揮中葡基金總部落戶澳門的優勢，承接中國與葡語國家金融合作服務。

此外，又研究探索建立澳門珠海跨境金融合作示範區。

《 粵港澳大灣區發展規劃綱要》之下，區內城市各有分工，香港定位為「一帶一路」投融資平台，以及綠色金融中心。

支持香港成為大灣區綠色金融中心

綠色金融方面，支持香港成為大灣區綠色金融中心，建設國際認可的綠色債券認證機構。

而廣州則是綠色金融改革新試驗區，會研究成立以碳排放為首個品種的創新型期貨交易所。

澳門方面則會發展租賃特色金融業務，研究在澳門建立以人民幣計價的證券市場、綠色金融平台和中葡金融服務平台。

深圳則建設保險創新發展試驗區，推進深港金融市場互聯互通和深澳特色金融服務業。

在符合法律及監管要求的前提下，《綱要》支持粵港澳保險機構合作，開發創新型跨境機動車保險，以及跨境醫療保險產品，提供承保、查勘、理賠等服務。