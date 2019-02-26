趙薇就萬家文化股東索償案判決提上訴　原告律師﹕屬訴訟策略

堪稱內地娛樂圈女股神的趙薇，早年曾有意動用槓桿收購現稱為祥源文化的萬家文化。可是交易告吹後，遭到內地證監會指斥，稱由趙薇與其丈夫旗下的龍薇傳媒，涉發出存虛假信息公告，並作出處罰。其後更遭到萬家文化的投資者，接連入稟索償。首宗入稟索償案，已在今年1月17日有一審結果。趙薇敗訴。不過趙薇並已提出上訴。

龍薇傳媒欲以50倍槓桿收購萬家文化

趙薇遭入稟索償，與2016年12月由她與丈夫黃有龍旗下的龍薇傳媒提收購萬家文化近3成股權引起。該宗交易涉及總額為30.5億元（人民幣‧下同)，可是趙薇及其夫只有6,000萬元資金，餘額則透過貸款，即龍薇傳媒以近50倍桿進行交易。

龍薇傳媒收購萬家文化的消息公布後，萬家文化股價即時爆升。可是最終因無法籌集資金，交易告吹，結果觸發股價大瀉。萬家文化股價由最高位25元，在短時間內下挫至11.35元。有投資者認為，股價暴挫，趙薇等人及祥源文化應要承擔，趙薇等人遭到投資者入稟。

去年7月18日杭州中級人民法院開庭審理祥源文化，及龍薇傳媒證券虛假陳述責任糾紛案，19名原告及被告祥源文化，均當庭提出追加趙薇為被告，承擔相應民事責任。在9月19日，趙薇首次以被告身份出現庭審。至今年1月17日，法庭判趙薇敗訴，指出對方要承擔賠償責任。其後在當月底提出上訴。

以往黃有龍及趙薇夫婦，在中港兩地股市相當活躍。（視覺中國）

趙薇目前再涉另一宗索償案

代表一眾原告的浙江裕豐律師事務所律師厲健，向內地傳媒《錢江晚報》指出，已在2月15日接獲杭州中院通知，祥源文化及趙薇已提出上訴，又預期二審開庭時間相信還要等幾個月。他又指出早已預期對方會上訴，一方面上訴屬合法訴訟權利，另一方面類似案件索賠時效長達3年，為降低索賠及延緩付款時間，不排除為「緩兵之計」，亦為常見訴訟策略。

趙薇同時面對另一宗索償，今次涉及索償的投資者數目達到140人，涉案最高金額超過1,000萬元。

趙薇與丈夫黃有龍，在2014年入股阿里影業。（視覺中國）

夫婦兩人均遭到中證監處罰

除遭到投資者索償外，趙薇等人亦遭到證監會指斥，指出龍薇傳媒，就收購萬家文化一事，在2017年1月及2月，通過萬家文化發出存有虛假信息的﹑誤導性陳述及重大遺漏的公告，最終趙薇等人均處罰，其中趙薇及黃有龍均被禁進入證券市場5年，及罰款30萬元。

趙薇夫婦的身影，不時在中港兩地股壇出現。除提出收購萬家文化外，兩人亦有斥資31億港元，入股阿里影業（1060），其後已先後沽貨套現約22億港元，帳面賺5.7億港元。由於兩人在阿里影業持股已低於5%，無法知悉最終是賺或是蝕。