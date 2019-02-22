趙薇祥源文化涉證券虛假陳述再開庭　140股民提告最高索償逾千萬

內地女星趙薇與上市公司祥源文化（原萬家文化）所涉及的證券虛假陳述案，此前其中一宗已被杭州中院裁定股民勝訴，趙薇亦要承擔連帶責任。 趙薇一方現已提出上訴，但一波未平一波又起，有內地傳媒披露，再多百多股民提告因被虛假陳述誤導致炒股虧損，案件已在周四在杭州中院開庭審理。

歷經9小時的審理，全案已於當天結案。（微博）

據報道，其中一名股民重慶的李女士看中趙薇入股甚至有意收購萬家文化的前景，在2017年3月中以每股15.64元的價格買入1800股，成交額為28152元。惟萬家文化其後連連下跌，及至2017年4月日，因被證監會調查，趙薇公司龍薇傳媒與萬家文化徹底終止交易。李女士在同年8月出售持有的所有萬家文化股票，共計虧損9936元，若連同上佣金、印花稅等，則損失超過1萬元。

趙薇夫婦及龍薇傳媒事後被證監會頂格處罰，觸發全國多地的股民起訴維權。李女士認為自己亦是受害人之一，遂聯絡律師提出訴訟，要求賠償10069.77元，並追加趙薇作為被告參與訴訟，承擔連帶賠償責任。

趙薇在未來恐怕只會愈來愈頻繁要進出法庭。（視覺中國）

報道指，今次杭州中院的開庭共計涉及多達140名股民，其中最高的索賠金額超過1000萬元，原告是來自廣東的股民。有律師分析，按照此前同類案件的判決認定標準，該名股民或最終能獲得700多萬元。

歷經超過9小時的審理，全案已於當天結案，下一步會是等待法院下發判決書。但值得一提是，趙薇在未來恐怕只會愈來愈頻繁要進出法庭。祥源文化此前曾發公告，透露公司已累計收到511宗證券虛假陳述責任糾紛案件，累計訴訟金額達6054萬元，大部分都仍未開庭。

（綜合報道）