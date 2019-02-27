傳國泰洽購港航及快運少數股權　另有數名本港富豪亦有意入股

再有消息指出，國泰航空（0293）有意入股香港航空及香港快運。

據《彭博》引述消息人士指出，國泰已與港航的主要股東海航集團，就收購港航及快運少數股權作初步洽談，另報道亦指出，有數名本港富豪亦有意入股港航。

報道引述消息人士指出，投資者對兩間航空公司感覺吸引，主要因為其擁有的航線，不過洽購過程緩慢，亦不肯定會促成交易。

港航被追欠款1.5億 牌照局過問事件

另一方面，香港航空的財政狀況受到政府關注。空運牌照局公布，已根據《空運（航空服務牌照）規例》，要求香港航空交代被追欠款。

牌照局表示，關注香港航空2月22日被入稟追討欠款一事。該局會考慮香港航空提交的資料，繼續留意事件發展，以及採取適當跟進行動。

香港航空被指拖欠飛機租賃費用，被兩間公司入稟高等法院追討1,917萬美元的欠款和利息，即約1.5億港元。兩間公司指，港航在2018年12月起開始拖欠費用。

上月初已傳國泰有意入股港航

翻查資料，香港航空目前最大股東為開曼群島註冊的獨立第三方基金「Frontier Investment Partner」，持股 34.4%， 而海航集團則持有27%，為第二大股東。另外，根據最新資料，海航仍持有香港快運45%股權。

今年1月，內媒《第一財經》報道，海航集團旗下香港航空正與多方面洽談引資，其中包括國泰。報道指，港航與國泰洽談內容包括網絡協調、股權合作等一系列層面。