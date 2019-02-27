港交所李小加：今年IPO市場將不如去年強勁

去年香港新股集資額再次稱冠全球，加上市場成交暢旺，帶動港交所（0388）的收入和盈利都創新高。行政總裁李小加在業績記者會上表示，2019年IPO市場將不如去年般強勁。他又認為內地推出科創板，可有助將科技公司上市的餅做大，而香港的核心價值還是一樣。

李小加指，2019年充滿挑戰，很多負面消息的影響已反映在市場上，去年港交所推出上市改革，吸引上市公司來港上市，目前上市的估值可能有所下降，但對行業來說是好事，市場過去也是在起伏不定的過程中發展。

港交所上周公布，擬收購一間深圳金融科技公司的51%股權，李小加指，這是一項投資而非重大收購，期望有關收購可以加強港交所在科技方面的能力，適應快速變化的市場環境，他指港交所會在科技領域上繼續投資。

與內地推商品通「感情會出來的」

大灣區方面，李小加說，與深交所的合作十分全面，會探討深港通擴容和其他可能的合作，相信大灣區可為港交所帶來很好的發展機會。他又形容，與內地交易所開通「商品通」只是港交所的一廂情願，「但單相思總有一天會找到愛情，感情會出來的」。