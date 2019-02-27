傳國泰有意入股　港航：對引入有實力投資者持開放態度

有傳國泰（0293）有意入股香港航空及香港快運。《彭博》引述消息人士，指出國泰正與海航集團洽購港航及快運少數股權；報道又指出，另數名本港富豪亦有意入股港航。

《香港01》分別向國泰﹑港航及快運查詢。除快運外，其餘兩間公司均已作出回應。

其中香港航空發言人指，公司深耕本地巿場，並致力於長期可持續的發展，一向對引入有實力的投資者持開放態度。

國泰航空發言人則表示，不會評論有關報道或市場傳言。

海航集團為港航第二大股東

今次已是第2次傳出國泰有意入股港航。內媒《第一財經》報道，海航集團旗下香港航空正與多方面洽談引資，其中包括國泰。報道指，港航與國泰洽談內容包括網絡協調、股權合作等一系列層面。

而在過去1年，市場上不時有海航集團擬出售港航股權的消息。可是在去年7月初，時任海航聯席主席的王健，在法國意外身亡後，有關出售股權計劃便暫停。

翻查資料，香港航空目前最大股東為開曼群島註冊的獨立第三方基金「Frontier Investment Partner」，而海航集團則為第二大股東，持股27%。

此外香港航空的財務狀況備受市場關注，最近，香港航空被指拖欠飛機租賃費用，而遭兩間公司入稟高等法院追討1,917萬美元的欠款和利息，即約1.5億港元。