銀保監嚴控系統性風險　嚴打違法金融活動

中國銀保監會黨委書記、主席郭樹清召開會議，討論如何防範金融風險，並提出四大要求。

依法處置高風險機構 監管全面覆蓋

第一項要求是將穩增長和防風險結合，金融工作的根本任務，是防範、化解金融風險，特別是防止發生系統性金融風險。要依法處置高風險機構，嚴厲打擊非法金融活動，監管全面覆蓋「有照行車」和「無照駕駛」。

改良銀行體系 公平對待民營企業

第二項是深化金融供給側結構性改革，研究改良銀行體系的具體政策措施，開發個性化、差異化的定制金融產品。

在銀行信貸、債券市場研究如何提供精凖金融服務，支持建設現代化經濟的產業體系、市場體系、區域發展體系和綠色金融體系。逐步完善銀行貸款的抵押模式和押品結構。信貸投放要公平對待民營企業特別是小微企業，同時要注意尊重市場規律和堅持精凖支持，但亦要防止盲目支持和突擊放貸。

第三項是深化金融改革，梳理、重構信貸理念、服務模式、風險管理及考核評價等，推進保險業治理體系改革，發揮保險資金長期投資優勢。

第四項是要深入推進金融反腐，強化監管責任，聚焦金融風險、金融亂象和腐敗交織的問題，嚴查違法違規經營行為，切實解決金融領域違法違規成本過低的問題。