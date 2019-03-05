去年全年港口貨物吞吐量下跌8.2%　第4季重挫13%

物流業是本港支柱產業之一，但形勢「不妙」。政府統計處公布，2018年全年港口貨物吞吐量按年下跌8.2%至25,850萬公噸，而第4季跌幅更達到13%，為6,510萬公噸。

抵港貨物大減14.3% 離港大亦挫10.8%

第4季抵港港口貨物大減14.3%，離港港口貨物則下挫10.8%。而經季節性調整後，第4季港口貨物吞吐量按季上升4.8%，抵港貨物升.4%，離港則升0.8%。

進口及抵港轉運貨物 均大減超過8%

全年來看，2018年海運及河運貨物按年減少7%及10.2%。抵港貨物之中，進口及轉運貨物分別下跌8.9%及8.3%。離港貨物之中，出口及轉運貨物分別下跌11.4%及5.2%。

全年抵港貨物主要來源地之中，僅馬來西亞貨有雙位數字增長，上升15.2%。而不少地區錄得雙位數字跌幅，包括新加坡（19.1%）、日本（19%）、美國（15.3%）、韓國（14.7%）以及印尼（10.2%）。

2018年貨櫃處理數量減少5.7%，單計第4季則減少4.9%。（資料圖片）

貨櫃處理少5.7% 抵港遠洋船少5.2%

2018年全年香港港口處理了1,960萬標準貨櫃單位的貨櫃，按年減少5.7%。單計第4季則為496萬標準貨櫃單位的貨櫃，按年減少4.9%。

全年計，進口及抵港轉運的貨櫃分別減少5.5%及6.6%，出口及離港轉運分別減少5.9%及5.4%。

去年抵港遠洋輪船船次減少5.2%，而抵港內河船船次則減少5.9%。