1月零售銷貨額升7.1%勝預期　藥物及化妝品銷量急升近13%

政府統計處公布，1月零售業總銷貨價值臨時估計為481億元，按年增長7.1%。而經調整的去年12月數字則按年增長0.1%，扣除價格變動之後，1月銷貨量按年上升6.9%。

政府發言人指出，1月及2月銷貨值會受農曆新年時間的影響而較為波動，節日前夕一般是本地消費開支的季節性高位，故需要以兩月數據合併分析，才可得出實際趨勢。

藥物及化妝品銷貨值升12.9%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升4.7%；其次藥物及化妝品升12.9%；百貨公司貨品增長15.1%；超級市場貨品升8.6%；食品、酒類飲品及煙草升13%；其他未分類消費品升13.4%；汽車及汽車零件升9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升21%；傢具及固定裝置升8.2%；書報、文具及禮品升1.5%；中藥升7.9%；以及眼鏡店升2.1%。

另外，電器及其他未分類耐用消費品則跌11%，燃料亦跌1%。

政府：消費情緒仍受外圍影響

政府發言人指出，1月銷貨額顯著上升，部分是由於農曆新年較早出現而被推高，以及訪港旅客人次急升所致。短期而言，零售業銷售業務的前景仍有不確定性，雖然本地勞工市場全民就業以及訪港旅遊業持續增長會帶來支持，但消費情緒將仍受不穩定的外圍環境所影響。