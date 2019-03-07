騰訊金融學院與港大合作　FinTech學生可到騰訊總部實習

騰訊（0700）旗下的騰訊金融學院，與香港大學簽署合作備忘錄，將為港大9月新推出的金融科技學位課程的學生，提供在騰訊總部實習的機會，並安排專才作客席講課，及與港大的金融科技及區塊鏈實驗室開展研發項目。

港大將於今年9月新學期推出文理學士（金融科技）學位課程，預計收生30人，往後會視乎反應增加收生人數。港大工程學院院長趙汝恒指，此課程將由工程學院牽頭，商學院和法律學院支援，由於金融科技牽涉法律和商科知識，因此，與純工程或技術為主的課程有很大分別。

港大計算機科學系的金融科技及區塊鏈實驗室，亦會與騰訊金融學院合作展開金融科技有關的研究和開發。趙汝恒指，實驗室發展仍在探討當中，其中人工智能和區塊鏈都是方向之一，但目前未有任何公布。

確保港大有一定實習名額

騰訊港澳及跨境金融事務高級總監李子樹指，公司會派專才到港大提供客席講課，亦會邀請同學到騰訊的深圳總部實習和參觀，他透露去年騰訊收約30個實習生，今年會爭取擴大至50個，雖然名額涵蓋大灣區其他知名院校，但會確保港大有一定數額。

他指，實習的招生準則是「正直、主動、開放、創新」，代表要以正直的心使用科技，開放互聯網平台與人合作，以創新結合傳統推動金融科技發展。