《泰晤士》亞太大學排名　科大首次超越港大　區內最佳大學是…

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）今日（21日）公布「2019年亞太地區大學排名」（Asia-Pacific University Rankings），在13個地區共320間院校之中，北京清華大學上升一級高踞榜首；其次為新加坡國立大學，第三位是澳洲墨爾本大學。 觀乎本港狀況，香港科技大學排名連續兩年上升，由2017年的第7位，上升至今年的第4位，排名超越今年只踞第五的香港大學，成為在「亞太地區大學排名」中，本港排名最高的院校。事實上，本港八大資助院校有六間均榜上有名。

清華大學在最新的亞太區大學排名中攀升一位，成為亞太第一學府。（資料圖片）

《泰晤士高等教育》公布「2019年亞太地區大學排名」，是第三次公布相關排名。根據最新排名顯示，內地清華大學由去年第二位，更進一步成為亞太區「一哥」；相反居於榜首位置兩年的新加坡國立大學，今年只排行第二；至於第三位是墨爾本大學。

本港3間院校打入十大 科大排名超港大

至於在亞太區首十間院校之中，有三間屬本港的大學，分別是香港科技大學、香港大學、香港中文大學，其中科技大學的排名首次超越港大，成為本港「一哥」；事實上，科技大學排名於2017第一次出現「亞太地區大學排名」時，排行第7；2018年上升至第6位；而今年則更進一步排行第4。

北京大學由去排行第3下滑至第6

相反，香港大學在2017年排行第6，於去年上升至第5位，惟今年仍然維持第5位。然而被科大超越的並非只有中大：內地北京大學排名亦由去年第行第3，下降至今年排行第6。

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在今年度的亞太地區大學排名當中，日本繼續成為最多大學入榜的國家，共有103所，亦是亞太區唯一國家擁有超過百所大學入榜。其次為中國內地及澳洲，分別有72所及35所大學入榜。

在香港，香港今年仍有6所大學入榜，同樣是香港科技大學、香港大學、香港中文大學、香港城市大學、香港理工大學及香港浸會大學；當中五間名列首30名內。

科大發言人表示，對於今年較去年第6名上升2位而感到欣喜，並指一向視排名為參考，以助了解自己的表現，並掌握需要完善的地方，日後將一如既往不斷求進，以提供優質教育及創新科研為己任。

英國《泰晤士高等教育》的完整排名：按此